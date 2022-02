Dodatkowy sparing ŁKS Łódź w Turcji. Rywalem zespół CSC 1599 Selimbar z Rumunii

W najbliższą niedzielę podopieczni trenera Kibu Vicuny zmierzą się z z rumuńskim CSC 1599 Selimbar. Rywal występuje na zapleczu tamtejszej ekstraklasy i zajmuje w tabeli dziewiąte miejsce mając na koncie 23 punkty.

Pierwszy mecz kontrolny w Turcji ełkaesiacy mają już za sobą. Zremisowali z Rudarem Pljevlja z Czarnogóry 1:1 (1:1). - Utrzymywanie dyscypliny taktycznej w ofensywie było w naszym wykonaniu w początkowej fazie tego spotkania bardzo dobre - mówi po meczu jeden z trenerów Marcin Pogorzała. - Druga część pierwszej połowy niestety okazała się słabsza w naszym wykonaniu. Straciliśmy porządek w grze i kontrolę nad meczem, więc w sumie chyba dobrze, że bramkę straciliśmy właśnie w tym fragmencie spotkania, bo to nam wiele uświadomi. Druga połowa to już nasza przewaga. Kontrolowaliśmy sytuację przez większą część tej odsłony. Rywal skupił się na kontrataku, my natomiast byliśmy za mało cierpliwi w ataku. Dodam, że trenujemy dwa razy dziennie. Chcemy wykorzystać dobre warunki do pracy, w tym przede wszystkim trawiaste boiska. Do tego dochodzi możliwość analizy zajęć treningowych na bieżąco oraz to, że mamy zawodników skupionych w jednym miejscu. Ważna jest też regeneracja. Wszystko idzie zgodnie z planem.

Z kolei Maciej Wolski tak podsumował spotkanie? – Nie był to łatwy mecz. Jak to często bywa w przypadku spotkań z drużynami z Bałkanów, na boisku było dużo walki. Zebraliśmy wiele materiału do analizy, ale po tym, co graliśmy myślę, że będzie coraz lepiej. Gdybyśmy wykazali się ciut większą precyzją, zapewne cieszylibyśmy się ze zwycięstwa. Trenerzy mądrze rotują składem. Pracujemy dalej, bo tej pracy jeszcze mamy dużo do wykonania.

Zanim dojdzie do starcie z Rumunami ełkaesiacy spotkają się w najbliższą sobotę z FKAtyrau z Kazachstanu. Tymczasem Departament Rozgrywek Krajowych PZPN terminy pierwszej wiosennej kolejki na zapleczu PKOEkstraklasy. Drużyna Kibu Vicuny zmierzy się na wyjeździe z GKSJastrzębie. To spotkanie ma być rozegrane 26 lutego (sobota). Początek spotkania o 20.30. W pierwszej rundzie ełkaesiacy zremisowali na alei Unii 2 z GKS 2:2 (1:0). ą