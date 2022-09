Dania inspirowane filmem - 18. Festiwal Dobrego Smaku - wybierz się i degustuj GALERIA

Rusza 18. filmowa edycja Festiwalu Dobrego Smaku w Łodzi

- Dobre jedzenie jest jak dobry film; karmi oczy i wywołuje emocje. Mamy nadzieję, że taki będzie tegoroczny festiwal - zapowiada Barbara Sokołowska-Urbańczyk, dyrektor Festiwalu.

W 18. edycji inspiracją do festiwalowych propozycji kulinarnych stały się filmy. I już od środy 7 września aż do 11 września łodzianie będą mieć okazję, by wybrać się do restauracji, kawiarni i pubów na degustacje. Jak zawsze też będą mogli wyróżnić te potrawy, które szczególnie przypadną im do gustu. Najlepsze dania, desery i koktajle alkoholowe wyłoni także jury.

Warunek jest jeden - wszystkie propozycje muszą wpisać się w konwencję wybranego filmu.

Jakimi tytułami inspirowali się szefowie kuchni, mistrzowei cukiernictwa i barmani? Wystarczy wymienić choćby Ojca Chrzestnego (Nitka), Akademię Pana Kleksa (Boho), Przyjaciół (Tubajka) czy Ucztę Babette (Zjadliwości).

Podczas festiwalu, którego motywem przewodnim jest film, nie mogło zabraknąć dobrego kina. Projekcje filmów z motywami kulinarnymi odbędą się w Ogrodach Geyera, Kinie Charlie i Muzeum Kinematografii.

Szczegóły festiwalu znajdziecie poniżej oraz na https://festiwaldobregosmaku.eu/

Głównym Partnerem Festiwalu jest Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Nagrody w części konkursowej ufundował Łódzki Port Lotniczy.