Cztery firmy chcą przebudować ul. Obywatelską w Łodzi. ZiM i ŁSI muszą wyłonić wykonawcę

Przebudowa ul. Obywatelskiej obejmuje kilometrowy odcinek, na którym od nowa wykonana zostanie konstrukcja drogi, a także ułożona asfaltowa nawierzchnia. Wybudowany zostanie kanał deszczowy i nowe oświetlenie. Przebudowane zostanie odwodnienie oraz teletechnika i energetyka.

Prace rozpoczną się przed skrzyżowaniem z ul. Nowe Sady na wysokości przystanków autobusowych, które również zostaną zmodernizowane. W ramach inwestycji przebudowane zostanie 6 przystanków autobusowych, a na przystanku Obywatelska 106 w kierunku Retkini powstanie nowa zatoka autobusowa.

Na samym skrzyżowaniu z ul. Nowe Sady powstanie rondo turbinowe, które umożliwi przejazd we wszystkich kierunkach i ułatwi wyjazd z ul. Nowe Sady. Dalej nowa ul. Obywatelska będzie miała przekrój 2+1, czyli po jednym pasie ruchu z dodatkowym naprzemiennym pasem na środku, na którym powstaną lewoskręty do osiedli mieszkaniowych, do zakładów przemysłowych i w poprzeczne ulice. Na całej długości po obu stronach, powstaną nowe chodniki, a po północnej stronie droga rowerowa. Również skrzyżowanie z ul. Waltera-Janke zostanie przebudowane na rondo.