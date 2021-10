Czternasta emerytura jeszcze w październiku. ZUS szykuje wypłaty

Pierwsze dodatkowe emerytury ZUS wypłaci jeszcze w październiku, choć świadczenie przysługuje w listopadzie. To dotyczy tych, którzy świadczenie otrzymują pierwszego dnia miesiąca.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Pierwsze wypłaty trafią na konta emerytów pod koniec października - informuje Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS w Łodzi.- Czternaste emerytury, trafią do emerytów i rencistów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, pierwsze przelewy trafią na konta pod koniec października.