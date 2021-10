Co robić w weekend w Łodzi 01-03 października? Wydarzenia w Łodzi w weekend. Festiwal Roślin, maraton Bonda, cyrk i wiele innych atrakcji! Eryk Kielak

Pierwszy weekend października i początek jesieni to czas żeby zaszyć się w domu i nie wychodzić na miasto? Nic bardziej mylnego! W najbliższych dnia w Łodzi będzie aż roić się od wydarzeń, na których nie może Was zabraknąć. W ten weekend w Łodzi będą festiwale, pokazy strażackie, cyrk, a także wiele innych atrakcji. Zobacz co będzie działo się już w ten weekend w Łodzi i okolicy.