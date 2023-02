Charytatywna "Kolacja Dobra" w Uniejowie. Zbierano pieniądze na porzucone dzieci, którymi opiekuje się Fundacja Dom w Łodzi. ZDJĘCIA

80 tys. złotych zebrano podczas pierwszej "Kolacji Dobra" zorganizowanej we współpracy BCC Loża Łódzka i Aparthotel Termy Uniejów. Goście – głównie przedsiębiorcy z województwa łódzkiego – licytowali m.in. rejs jachtem, pobyt na basenach termalnych, indywidualne oprowadzanie po Zoo Borysew przez właściciela ogrodu, czy nagranie singla w profesjonalnym studiu nagrań.

Fundacja Dom w Łodzi istnieje od 2006 roku. Obecnie pod jej opieką znajduje się dziewięcioro dzieci. Najmłodsze ma 4 lata. To dzieci chore i niepełnosprawne, porzucone przez swoich biologicznych rodziców. Schorowane i potrzebujące leczenia, zwykle mieszkają w szpitalach, domach pomocy, hospicjach. Fundacja stworzyła dla nich dom.

- Jestem pod wrażeniem, że udało się zebrać tak wysoką kwotę. Część przeznaczymy na leczenie dzieci, bo to jest dla nas najważniejsze. Nasze dzieci mają różnego rodzaju schorzenia, wymagają indywidulanego planu rehabilitacji i opieki medycznej, więc na pewno przeznaczymy pieniądze na ten cel. Myślę tez o tym, żeby część tej kwoty przekazać wiosną na turnus rehabilitacyjny. One uwielbiają morze, plażę, piasek, a nie zawsze nam się udaje wyjechać, więc myślę że to będzie tez ogromna frajda, przyjemność a i rehabilitacja jednocześnie – mówi prezes Fundacji Jolanta Bobińska.