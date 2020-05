Budowa S14 - zachodniej obwodnicy Łodzi: Lublinek, Gorzew, Maratońska, Konstantynów, Teofilów, Niesięcin, Rąbień [ZDJĘCIA LOTNICZE MAJ 2020]

W związku z robotami w połowie maja zmieniono organizację ruchu w rejonie ul. Maratońskiej i Sanitariuszek w Łodzi. A już od kwietnia występują utrudnienia na istniejącej części czternastki w okolicach Szynkielewa. Ruch w obu kierunkach (ok. 1,5 km) odbywa się tylko po jezdni wschodniej (od wiaduktu nad torami PKP, do okolic Petrykoz). Jest tam zakaz wyprzedzania, a dozwolona prędkość wynosi do 50 km/h. Takie ograniczenia będą utrzymane do końca trwania kontraktu, czyli do schyłku 2022 roku.

Budowę 28-kilometrowej drogi ekspresowej S14 (zachodniej obwodnicy Łodzi) podzielono na dwie części. Pierwszą 12-kilometrową od węzła Łódź Lublinek do Teofilowa buduje konsorcjum firm Budimex i Strabag. Wartość kontraktu to ponad 560 mln zł. Drugi odcinek (16 km) za 724 mln zł buduje chińska firma Stecol Corporation.

Zakończenie inwestycji wyprowadzi ciężki ruch samochodowy z Łodzi, Zgierza, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego. Nowy fragment ekspresowej S14 połączy drogę ekspresową S8 z autostradę A2 i domknie tzw. ring dróg szybkiego ruchu wokół Łodzi. Tworzą go: od północy – autostrada A2, od południa – droga ekspresowa S8, od wschodu – autostrada A1 i od zachodu – S14.