BSH w Łodzi zawiesza produkcję. Co z wynagrodzeniami?

Nie wszyscy jednak będą na przymusowych urlopach. Pracownicy, których obecność jest konieczna ze względu na zabezpieczenie ciągłości procesów biznesowych będą świadczyli pracę, a urlop będzie udzielony w innym terminie ustalonym indywidualnie pomiędzy pracownikami a przełożonymi. Są to ustalenia przyjęte dla wszystkich sześciu fabryk BSH w Polsce, czyli oprócz Łodzi, także dla Warszawy i Wrocławia.

Co to oznacza dla pracowników? Jak dowiedzieliśmy się w BSH, w pierwszym tygodniu pracownicy obszarów, które nie będą świadczyły pracy w okresie czasowego wstrzymania produkcji, będą otrzymywali wynagrodzenia , planowane jest też wysyłanie ich na urlopy. W kolejnych dwóch tygodniach pracownicy będą wykorzystywali urlopy zaległe oraz z roku bieżącego.

Od dziś z powodu zagrożenia koronawirusem na trzy tygodnie wstrzymują pracę wszystkie fabryki koncernu BSH na świecie. Dotyczy to także trzech fabryk w Łodzi zatrudniających kilka tysięcy pracowników.

W komunikacie wydanym przez BSH w piątek 20 marca czytamy: "Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Grupa BSH tymczasowo zawiesza produkcję we wszystkich fabrykach BSH w Europie, Turcji i Ameryce Północnej. Nadal zapewniamy dostawy urządzeń. Grupa BSH tymczasowo zawiesi produkcję w swoich fabrykach w Europie, Turcji i Ameryce Północnej. Decyzja ta może mieć wpływ na pracę obszarów firmy, które nie są bezpośrednio związane z produkcją, a także na spółki BSH w innych krajach. Zawieszenie produkcji jest planowane we wszystkich fabrykach BSH w Europie od dnia 28 marca 2020 r. Przewidywany czas wstrzymania produkcji wynosi trzy tygodnie. W przypadku Ameryki Północnej i Turcji okresy wstrzymania produkcji mogą być inne i uzależniony od różnych czynników. BSH posiada w Polsce sześć fabryk, które również podlegają tej decyzji. Jednocześnie informujemy, że będziemy monitorować na bieżąco tę dynamiczną sytuację. Jeśli zauważymy, że sytuacja może ulec zmianie, wówczas czas wstrzymania produkcji zostanie skrócony lub wydłużony.

Jak wielkie problemy w fabrykach wywołuje już samo podejrzenie koronawirusa u pracownika, świadczy przypadek 23-letniej pracownicy fabryki suszarek BSH przy ul. Lodowej. We wtorek, 17 marca, kobieta była na porannej zmianie, gdy poczuła się źle. Wezwano karetkę pogotowia, która przewiozła 23-latkę do szpitala zakaźnego. W nocy z środy na czwartek dyrekcja otrzymała wyniki badań pracownicy, które wykluczyły zarażenie koronawirusem. Zanim jednak były znane wyniki testów, na dobę zatrzymano pracę zakładu. Prewencyjnie odwołano nawet popołudniową zmianę.

W okresie zawieszonej produkcji, firma BSH będzie się przygotowywała do ponownego uruchomienia fabryk, po przezwyciężeniu turbulencji związanych z rozszerzaniem się koronawirusa. Naszym priorytetem jest zachowanie konkurencyjności na wszystkich rynkach."

Proces wstrzymania produkcji jest koordynowany przez zarządy spółek BSH w poszczególnych krajach. Celem naszej firmy jest obecnie utrzymanie dostaw urządzeń dla naszych klientów i konsumentów. Posiadamy zapasy wystarczające do realizacji tych celów.

Łącznie we wszystkich fabrykach BSH w Łodzi pracuje kilka tysięcy osób. BSH ma tutaj fabrykę pralek i suszarek do ubrań, centrum usług wspólnych obsługujące BSH globalnie, centrum badawczo-rozwojowe, jedno z największych w Polsce centrów logistycznych, a we wrześniu ubiegłego roku otworzył nową fabrykę zmywarek, jedną z największych fabryk AGD w Europie, która docelowo ma produkować 3 mln zmywarek rocznie.