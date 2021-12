Brazylijczycy pchają się drzwiami oknami do ŁKS. Wiosną potrzeba 11 zwycięstw w I lidze

Do drugiego miejsca w tabeli, zajmowanego obecnie przez Widzew Łódź, ełkaesiacy tracą 10 punktów, ale mają zaległy mecz na swoim boisku z Puszczą Niepołomice. Nie jest jeszcze znany termin rozegrania tego starcia. Drugie miejsce w tabeli końcowej jest o tyle ważne, że daje bezpośredni awans do PKOEkstraklasy. Do lidera pierwszoligowego rankingu Miedzi Legnica ełkaesiacy tracą już 15 punktów. - Jeśli chodzi o bezpośredni awans, to będzie bardzo ciężko - przyznaje sternik klubu z alei Unii 2 Tomasz Salski. - Matematyka jest nieubłagana. Może strata nie jest jeszcze bardzo duża, ale znacząca. Przed rozgrywkami uważałem, że do awansu jest potrzebne 66 punktów. Teraz myślę, że wystarczy 63-64. To oznacza, że w 15 meczach powinniśmy odnieść co najmniej 11 zwycięstw.

Kibice ŁKS spekulują natomiast na temat ewentualnych zmian kadrowych w przerwie zimowej. Głośno mówi się o przejściu do Widzewa Michała Trąbki oraz Pirulo. Klub z Piłsudskiego, nie tylko zresztą on, ma być zainteresowany ponadto Antonio Dominguezem. Sternik ŁKS tego nie potwierdza. – Żadna oferta pozyskania naszych piłkarzy nie wpłynęła do klubu – twierdzi.

Co ciekawe, mimo skazy wizerunkowej, bo taką bez wątpienia było rozstanie z Duńczykiem Mikkelem Rygaardem, zainteresowanie występami w ŁKS nie słabnie. – Dzwonią do nas menedżerowie piłkarzy, ale nie polskich, tylko zagranicznych – twierdzi Tomasz Salski. – Najwięcej ofert dotyczy piłkarzy z Brazylii. Nie jesteśmy zainteresowani i nigdy nie pozyskiwaliśmy w ten sposób piłkarzy.

W zespole trenera Kibu Vicuni mamy obecnie jednego Brazylijczyka, który jesienią nic wielkiego nie pokazał. Najpierw leczył długo kontuzje, a kiedy pojawił się w końcu na boisku, to tak naprawdę wyróżnił się jedynie czerwoną kartką w meczu z Widzewem. W sumie zaliczył dziewięć pierwszoligowych spotkań, ale gola nie strzelił. Jak na bardzo dobrze opłacanego gracza, szału nie było. Dodajmy, ze wiosną poprzedniego sezonu zdobył sześć bramek w 15 meczach ligowych i dwóch barażowych. Dla porównania, w sezonie 2018/2019 zapisał na swoim koncie 10 goli dla Wisły Płock w ekstraklasie. Z kolei w sezonie 2014/2015 strzelił dla goli dla Sheriffa Tiraspol i został królem strzelców ligi mołdawskiej, a jego zespół zdobył puchar krajowy. W sezonie 2016/2017 zdobył 10 bramek i także był najskuteczniejszym graczem Sheriffa, który wywalczył wówczas mistrzostwo Mołdawii. Przypomnijmy kibicom, że Sheriff rywalizował w grupie D Ligi Mistrzów zajmując trzecie miejsce za Realem Madryt oraz Interem Mediolan. Czwarty w tej grupie był ukraiński Szachtar Donieck.

Przejdźmy z I ligi do grupy pierwszej Keeza Klasy Okręgowej. Beniaminek tej klasy rozgrywkowej ŁKS III prowadzony przez trenera Mariusza Zasadę zdobył w 15 jesiennych meczach 33 punkty i plasuje się w tabeli rundy jesiennej na czwartym miejscu. Prowadzący GKSKsawerów ma zaledwie dwa punkty więcej. Najskuteczniejszy gracz ŁKS III Andrzej Kominiarczyk strzelił w rundzie jesiennej 13 goli. Po bramek zdobyli Bartosz Bargiel i Jakub Piotrowski. Najwięcej meczów rozegrali Oskar Stachurski, Wiktor Kościuk oraz Michał Wąsowski. Zespół wznawia przygotowania do wiosny na początku stycznia. Pierwszy sparing ma rozegrać 15 stycznia z MKP-Borutą Zgierz. Kolejne mecze w styczniu z Wartą IISieradz (22) oraz Włókniarzem Zelów (29). W lutym ełkaesiacy zmierzą się ze Zjednoczonymi Stryków (5), Polonią Piotrków Trybunalski (12) oraz Orkanem Buczek (26). Na marzec szkoleniowiec zaplanował dwa mecze kontrolne. Najpierw z LKSKwiatkowice (5), a potem z Włókniarzem Zgierz (12).