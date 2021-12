Boże Narodzenie sprzed lat. Zobacz jak wyglądały wtedy choinki!

W 1929 roku pasterka w łódzkiej katedrze rozpoczynała się o godzinie 23.00, tak jak w kościele św. Kazimierza na Widzewie. Z kolei w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Krzyża miała miejsce o północy.

- W oba dni świąteczne wszystkie łódzkie kościoły wypełniły się po brzegi wiernymi – czytamy w „Echu” z 27 grudnia 1929 roku - W godzinach popołudniowych cała Łódź przypuściła zaś szturm do kinoteatrów, które cieszyły się niebywałem powodzeniem.

A w łódzkich kinoteatrach można było wtedy obejrzeć „Titanica” z, jak reklamowano, bohaterem „Wschodu słońca” i „Arki Nohego” George O'Brienem i Virginią Vall.

Nie brakowało też wynikających z biedy dramatów. W wigilię 1929 roku otruła się 28-letnia, bezrobotna kobieta, Ida Kolma. Powodem była skrajna nędza...W stanie ciężkim odwieziono ją do szpitala w Radogoszczu....Samobójstwo próbował też popełnić 21-letni Czesław Erlich, mieszkający przy ul. Pasiecznej. Mężczyzna strzelił sobie w pierś z rewolweru. W beznadziejnym stanie zawieziono go do szpitala.