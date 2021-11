Black Weekend za nami! A to nie koniec zakupowego szaleństwa, bo czeka nas Cyber Monday... Tłumy łodzian w centrach handlowych ZDJECIA

Black Weekend w Łodzi. Tłumy w centrach handlowych

O ile „czarno” było w pasażach handlowych, to w samych sklepach – klienci byli skrzętnie odliczani. W ogonku przed wejściem do jednego z dużych sklepów w Manufakturze stało w sobotnie popołudnie non stop po kilka- kilkanaście osób. Sygnał w bramce dawał znać, kiedy mogą wejść – dokładnie w chwili, gdy ktoś opuszczał sklep.

- To dobrze, przynajmniej w środku nie ma tłoku – stwierdziła pani Jolanta, która na wejście czekała około 10 minut. - Dwa, trzy lata temu – przed pandemią – ścisk i kolejki do przymierzalni, a potem do kas też były nieprzyzwoicie długie.