Beniaminek przedłuża kontrakty. Derby 12 sierpnia, w środę mecz z Katowicami

Piłkarz jest w w Łodzi od początku września minionego roku. Został wypożyczony na rok przez klub z alei Unii 2 z włoskiego FCCrotone. Dodajmy, że litewski obrońca urodzony w Wilnie, przygodę z piłką nożną rozpoczął w naszym kraju (w latach 2019-2021 występował w drużynie do lat 19 Escola Varsovia, w barwach której rozegrał w sumie czterdzieści meczów). W barwach ŁKS zaliczył w minionym sezonie 14 meczów na zapleczu piłkarskiej elity oraz cztery w trzecioligowych jeszcze wówczas rezerwach. Artemijus Tutyśkinas to aktualny reprezentant Litwy (dotychczas sześć spotkań w pierwszej reprezentacji tego kraju i kilkanaście w kadrach młodzieżowych).Nowy kontrakt 19-latka ważny jest do 30 czerwca 2026 roku, a więc przez trzy najbliższe sezony. Są też odejścia. Do drugoligowej Chojniczanki Chojnice przeniósł się Damian Nowacki, który związał się z tym klubem do 30 czerwca 2024 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. W minionym sezonie zaliczył siedem meczów w I lidze i 19 w III (cztery gole). Beniaminek elity przedłużył także umowę ze zduńskowolaninem Mieszko Lorencem, który ma za sobą straconą rundę wiosenną, bo nie pojawił się na boisku nawet na minutę.To dlatego, że leczył kontuzje, której nabawił się w październikowym wyjazdowym meczu z Resovią. Do tego czasu był podstawowym piłkarzem zespołu Kazimierza Moskala. Ma na koncie 18 meczów w I lidze. Nowym kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Tymczasem poznaliśmy termin 69 piłkarskich derbów Łodzi. Otóż mecz nad mecze, czy jak kto woli „święta wojna” rozegrany zostanie na stadionie Widzewa 12 sierpnia (sobota). Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20. Natomiast na najbliższą środę (5 lipca) zaplanowano drugi letni sparing łodzian. Tym razem rywalem będą pierwszoligowcy z GKS Katowice.