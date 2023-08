Autostrada A2 z Łodzi do Warszawy będzie poszerzona o kolejny pas ruchu. Wiemy, kto wykona projekt

- Autostrada A2 na tym odcinku to najbardziej obciążony odcinek autostrady w Polsce. Tutaj, w okolicach Łodzi, dzienne natężenie to 50 tysięcy pojazdów, natomiast w okolicach Warszawy to już około 100 tysięcy. Wybudowanie trzeciego pasa ruchu skróci czas podróży z Łodzi do Warszawy. To duże ułatwienie dla wszystkich podróżujących, ale przede wszystkim dla mieszkańców województwa łódzkiego.. Duży odsetek mieszkańców województwa pracuje w Warszawie i korzysta z tej autostrady codziennie – mówił Marcin Buchali, wicewojewoda łódzki.