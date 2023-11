Auta używane. Trudno kupić „używkę” bez przekrętu

Europejski rynek samochodów używanych jest daleki od przejrzystości, ponieważ wiele pojazdów ma zafałszowany przebieg i ukryte uszkodzenia. Choć sytuacja w poszczególnych krajach jest zróżnicowana, każdego roku nabywcy na całym kontynencie tracą miliony euro na rzecz oszustów. Sytuacja w Polsce wciąż wydaje się daleka od ideału i pod względem przejrzystości bliżej jej do krajów Europy Wschodniej.

20. miejsce na 25 możliwych w Indeksie Przejrzystości Rynku mówi zresztą samo za siebie.



4,9% wszystkich pojazdów sprawdzonych na carVertical w Polsce miało „skorygowany” licznik. Wskaźnik ten może sugerować znaczny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale w rzeczywistości jest konsekwencją zwiększonej zdolności platformy do identyfikowania oszustw i skutecznego odróżniania ich od rutynowych błędów podczas cyfryzacji danych. Stan licznika przebiegu statystycznego samochodu używanego w Polsce jest zmieniany średnio o 74 000 km. Dla przykładu - jeśli oryginalny przebieg pojazdu wynosi 200 000 km, oszuści redukują go do 126 000 km, aby sprzedać samochód za wyższą cenę.

Indeks Przejrzystości Rynku to badanie przeprowadzane systematycznie przez carVertical, firmę zajmującą się danymi motoryzacyjnymi. Klasyfikuje ono kraje na podstawie wielu wskaźników, aby określić te najbardziej przejrzyste z punktu widzenia obrotu samochodami używanymi. Chodzi w tym wypadku głównie o proceder cofania liczników i ukrywanie wypadkowej przeszłości. W najnowszej edycji Indeksu Przejrzystości Rynku Polska znalazła się na 20. miejscu na 25 możliwych. carVertical

Jeśli chodzi o uszkodzenia/wypadki odnotowane w historii pojazdu, ponad połowa, bo 65,8% samochodów w Polsce ma coś na sumieniu. Średnia wartość szkody wynosi obecnie 5 080 Euro.