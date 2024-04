Auta używane. Jakie pojazdy wybierają nabywcy samochodów premium w Polsce?

Według badania przeprowadzonego przez carVertical, firmę zajmującą się danymi motoryzacyjnymi, aż 19 na 20 pobieranych raportów historii pojazdów z segmentu premium to raporty dotyczące aut wyprodukowanych przez naszego zachodniego sąsiada.

Audi, BMW i Mercedes-Benz to najczęściej sprawdzane marki w segmencie używanych samochodów segmentu premium

Pierwsze trzy modele na liście pojazdów premium z najczęściej sprawdzaną historią to Audi A4 - 13,8%, BMW serii 3 - 9,9% i Audi A6 - 9,1%. Kolejne miejsca zajmują BMW serii 5 (8,4%), Audi A3 (5,7%), BMW serii X (4,5%), Mercedes-Benz klasy C (4%), Audi A5 (3,8%), Mercedes-Benz klasy E (3,7%) i Audi Q5 (2,3%).