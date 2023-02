Asia Banad zaprasza do Manufaktury na bezpłatne warsztaty kulinarne dla dzieci! Słodko, a zdrowo!

Warsztaty kulinarne dla dzieci – słodko, a zdrowo!

Dzieciaki wprost przepadają za łakociami i nikomu nie trzeba tego udowadniać. Warto jednak zadbać o to, aby najmłodsi sięgali po zdrowe przysmaki, pozbawione wysoko przetworzonych składników, nadmiaru cukru i konserwantów. Przygotowanie takich smakołyków w domowych warunkach wcale nie musi być skomplikowane. Doskonale wie o tym Asia Banad, dietetyk z wykształcenia, cukiernik z miłości, blogerka i trenerka kulinarna, prowadząca na Instagramie profil @posypane oraz stronę internetową, na których dzieli się przepisami na smakowite desery. Jak sama mówi - Wszystko po to, by zachęcić domowych kucharzy do śmiałego próbowania swoich sił w tworzeniu pysznych wypieków – bez stresu i kreatywnie.

Nie inaczej będzie podczas weekendowych warsztatów dla dzieci. Podczas nich influencerka pokaże najmłodszym sprawdzony i szybki sposób na przyrządzenie pysznych i co najważniejsze zdrowych, pieczonych donutów orkiszowych bez cukru i sztucznych barwników, idealnych na finał karnawału. Z pewnością wielką frajdę sprawi dzieciakom dekorowanie wypieków na wiele sposobów z wykorzystaniem posypek i kolorowego lukru. Asia pokaże, jak przygotować lukier na bazie ksylitolu, czyli zdrowszego zamiennika cukru. Co więcej, tym razem filozofia „zero waste” zostanie wprowadzona w życie dosłownie – ani jeden okruszek się nie zmarnuje!