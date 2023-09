Antoni Macierewicz o dofinansowaniu powiatów, bezpieczeństwie i kulturze - wywiad

Wywiad z Antonim Macierewiczem.

Panie Marszałku siedem powiatów z tzw. Województwa Piotrkowskiego w ostatnich latach otrzymało 4 miliardy złotych Antoni Macierewicz

Tak to prawda, powiaty piotrkowski, bełchatowski, radomszczański, skierniewicki, tomaszowski, opoczyński i rawski zostały w ostatnich latach wsparte finansowo przez Rząd oraz przez samorząd wojewódzki. Było to wsparcie jedno z największych w Polsce. Samorządom powiatowym i gminnym przekazano ponad 4 miliardy złotych. To nie jest przypadek: tu właśnie zapadają decyzje o polskiej gospodarce i o życiu publicznym: energetyka, rolnictwo w tym wieprzowina i sadownictwo, centralna infrastruktura komunikacyjna. Jedna z największych w Polsce produkcji meblowych w powiecie radomszczańskim oraz szkolnictwo i sport kształtowane w Tomaszowie Mazowieckim. Samorządom przekazano pieniądze zarówno na infrastrukturę, budowę szkół, przedszkoli, hal sportowych jak i remonty. Fundusze wykorzystano na budowę dróg oraz nowych linii kolejowych (głównie w Opocznie!) a także remonty zabytków w tym kościelnych.

Dla Pana od zawsze bezpieczeństwo jest bardzo ważne, nie zapomina Pan również o kulturze.

A.M.

Panie Redaktorze, szczególnie wsparte zostało bezpieczeństwo i kultura. Bezpieczeństwo czyli rozwój 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 9 brygady WOT w tym nowego batalionu w Piotrkowie oraz przywracanie komend policyjnych, wsparcie Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Kultura to m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Państwowa Szkoła Muzyczna, znakomite przedstawienia teatralne m.in. w Wolborzu a wreszcie rozbudowa w Piotrkowie Trybunalskim Muzycznej Szkoły Wyższej, Akademii im. Premiera Jana Olszewskiego. A szkolnictwo w Tomaszowie Mazowieckim w tym klasy mundurowe w większości szkół dają pewność ukształtowania elity narodowej w przyszłych latach. To wszystko osiągamy dzięki polityce PiS! Panie Marszałku dla Pana tradycja i historia to coś więcej niż informacje w podręcznikach szkolnych

A.M.

Kontynuujemy odbudowę wielkości tej ziemi ! To zaangażowanie Prawa i Sprawiedliwości w rozwój naszych społeczności nie jest przypadkiem. Warto pamiętać, że tu właśnie w przeszłości kształtowano fundament polskiej cywilizacji: od XVI w w Rawie Mazowieckiej usytuowany był Skarb Narodowy w XV wieku powołano w Piotrkowie strukturę parlamentarną - Sejm i Senat a w XVI w Trybunał Koronny czyli główną instytucję wymiaru sprawiedliwości. Nie mniej istotna była i jest tradycja wojskowa walka przodków o niepodległość: w 1916 to tu ustanowiono dowództwo Legionów Józefa Piłsudskiego, stąd pochodził dowódca Armii Krajowej Gen. Grot Rowecki i tu w Radomsku, Opocznie, Piotrkowie powstała największa formacja niepodległościowa walcząca z komunistami Konspiracyjne Wojsko Polskie a także WiN czyli Żołnierze Niezłomni dzięki którym po latach powstała „Solidarność” formacja odbudowująca niepodległość Polski.

Czemu Pana zdaniem okręg 10 jest ważny na mapie Polski?A.M.

To właśnie tu zapadają decyzje o polskiej gospodarce i o życiu publicznym: energetyka, rolnictwo i sadownictwo oraz centralna infrastruktura komunikacyjna. Polska energetyka zależy przede wszystkim od wydobycia węgla brunatnego a ten w największym zakresie wydobywany jest w powiecie bełchatowskim. Co więcej, tu właśnie mamy centrum dystrybucji energetyki do całej Polski. Właśnie dlatego reforma polskiej energetyki, czego kluczowym celem jest budowa elektrowni nuklearnych, musi mieć miejsce właśnie w powiecie bełchatowskim trudno bowiem umożliwić centrum polskiej energetyki w innym miejscu, gdzie nie ma infrastruktury skierowanej do całej Polski. Dlatego nie ma wątpliwości, że węgiel brunatny będzie jeszcze długo wydobywany w Bełchatowie. A całkowity rozwój elektrowni atomowej stanie się podstawą polskiej energetyki.

Okręg piotrkowski to nie tylko energetyka?

A.M.

Powiat piotrkowski od setek lat jest głównym producentem wieprzowiny w Polsce. Dlatego w najbliższym czasie zostanie podjęte wsparcie hodowców zmierzających do odbudowy hodowli loch od czego zależy przyszłość tej produkcji. I dlatego dzięki PiS powstało u nas trzecie w Polsce laboratorium ASF, co gwarantuje bezpieczeństwo hodowli wieprzowiny. Równocześnie olbrzymie znaczenie ma sadownictwo i dlatego wspierana jest budowa inkubatorów produkcji warzywnej, a rozwój Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach oddziaływuje na produkcję w całej Polsce. Ale także produkcja zboża i innych przedsięwzięć rolnych ma znaczenie w naszych powiatach. Wsparcie tych działań zostanie skutecznie zrealizowane bez względu na ewentualne zastrzeżenia UE tak by utrzymać szczególną pozycję polskiego rolnictwa w Europie. Aby wesprzeć polskich rolników w tej trudnej sytuacji rząd PiS przekazał im ponad 14 mld. zł i zagwarantował, że żadne zewnętrzne zboże o najniższych cenach nie będzie do Polski wprowadzane.

Na koniec powiedzmy o służbie zdrowia jednej z najważniejszych spraw narodowego bezpieczeństwa.

A.M.

W naszych powiatach szpitale działają solidnie a PiS robi wszystko, by gwarantowały obywatelom bezpieczeństwo zdrowia. Te działania sprawdziły się podczas pademii. Największy wysiłek PiS był konieczny by uratować Szpital Dziecięcy w Piotrkowie Trybunalskim, który władze powiatowe PSL postanowiły zlikwidować. Dzięki poświęceniu i determinacji dyrektor szpitala wojewódzkiego pani E. Wieczorkiewicz udało się szpital dziecięcy utrzymać a stanowisko ponad 20 tysięcy piotrkowian, którzy podpisali apel w tej sprawie zostało zrealizowane. Matki, dzieci i rodziny będą bezpieczne. I o to właśnie chodzi Prawu i Sprawiedliwości, które jest świadome, że bez silnej i bezpiecznej Rodziny nie będzie Wielkiej Polski, którą budujemy.

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?