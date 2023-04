Andrzej Duda odwiedził Pajęczno. To pierwsza wizyta urzędującego Prezydenta Polski w mieście. Zobaczcie co się działo na spotkaniu

-Dla mnie to też jest historyczny moment. Chciałbym, abyście państwo byli tego pewni, dla mnie to też jest duże przeżycie, że właśnie ja mogłem przyjechać do państwa jako pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku, który odwiedza państwa miasto

21 kwietnia zapisze się w historii Pajęczna . To właśnie tego po raz pierwszy prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami miasta. Była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta w Pajęcznie, choć Andrzej Duda gościł już na terenie powiatu pajęczańskiego w 2015 roku. Wówczas przyjechał do Działoszyna jako kandydat na prezydenta, o czym wspominał w swoim przemówieniu.

Prezydent Andrzej Duda i setki zdjęć z mieszkańcami

Prezydent po przemówieniu wyszedł do mieszkańców Pajęczna, którzy mieli okazję zamienić z nim kilka słów, a uczestnicy spotkania licznie robili sobie zdjęcia z głową państwa. Do Pajęczna zjechali tez sympatycy Andrzeja Dudy z innych miejscowości.

-Z wielką radością przyjechałam na to spotkanie. Śledzę, co się dzieje w polityce i jestem pełna podziwu dla tego, co robi nasz rząd, co robi nasz prezydent i jakim jest reprezentantem narodu - mówi Barbara Dudek z Częstochowy, dla której Pajęczno to rodzinne strony - bardzo się cieszę, że dożyłam czasów, kiedy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyjechał do tego powiatu. Jestem pełna uznania - mówi.