Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Inauguracja roku akademickiego w najstarszej niepublicznej uczelni

W należącym do uczelni studiu filmowo-telewizyjnym Arterion Senat Uczelni, studenci, zaproszeni goście, partnerzy technologiczni zainaugurowali nowy rok akademicki. Wybrzmiało Gaudeamus i odbyła się tradycyjna immatrykulacja studentów pierwszego roku.

W przemówieniu rektor uczelni prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska podkreśliła, że

do wspólnoty Akademii dołącza coraz liczniejsze grono studentów, którzy tutaj właśnie upatrują szansy na osobisty rozwój, pozyskanie wiedzy i osiągnięcie kompetencji kreatywnych, bez których trudno o sukces w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym.

– Akademia od początku jest uczelnią kształcącą innowacyjnymi i kreatywnymi metodami. Studenci pozyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje ucząc się w modelu twórczym, dzięki któremu potrafią rozwiązywać problemy, które stawia przed nimi współczesny świat – mówiła rektor Elżbieta Dul-Ledwosińska.

W imieniu dr. hab. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki list skierowany do społeczności AHE odczytał Karol Młynarczyk, I Wicewojewoda Łódzki.

Czytamy w nim: „Rozpoczynający się rok akademicki 2022/2023 jest rokiem wyjątkowym dla polskiej nauki, przede wszystkim ze względu na przypadającą 19 lutego 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika (…) Ten wyjątkowy jubileusz stał się głównym powodem do ustanowienia roku 2023 rokiem Mikołaja Kopernika. Dla nas zaś stał się impulsem do zintensyfikowania działań, które wspierają i wzmacniają polską naukę.” Pan Minister zwrócił się też do społeczności AHE słowami: „Chciałbym wyrazić ogromne uznanie dla całokształtu Państwa dotychczasowej działalności dydaktycznej, organizacyjnej, badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej (…) Proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu sukcesów oraz pomyślności w działaniach podejmowanych na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.