Juwenalia 2023 na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zagrają Qry, Janusz Walczuk, Dhany, Danteek, Dj Vasil

Juwenalia 2023 na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Na scenie open usłyszymy natomiast reprezentant SB Maffija, Janusz Walczuk, który na początku roku wydał płytę pod tytułem "Janusz Walczuk". Na swoim koncie ma współpracę między innymi z Young Leosią, Kizo, Białas, Mata, czy Bedoes. Kolejnym gościem, którego będziemy mogli usłyszeć na scenie open jest członek z ekipy Chillwagon, Qry. Jego najnowsza płyta pod tytułem "Afryka" powstała we współpracy z Przemkiem.pro oraz Bartkiem Kubickim, czyli z osobami należącymi do grupy Ekipa. Podczas Juwenaliów wystąpi także Danteek, absolwent AHE, który niedawno wydał najnowszą płytę pod tytułem "Fatum".

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna zaprasza na Juwenalia

- Juwenalia to idealna okazja do świętowania 30-lecia naszej uczelni. Takie wydarzenie to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale również do integracji, poznawania nowych osób oraz nowych gatunków muzycznych. Zapraszamy studentów, absolwentów, wszystkie osoby związane z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną, Polskim Uniwersytetem Wirtualnym, studentów i pracowników Filii AHE, mieszkańców Łodzi i okolic do wspólnego świętowania - mówi dr hab. Elżbieta Dul-Ledowińska, prof. AHE, rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.