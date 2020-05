40-lecie święceń kapłańskich księży z archidiecezji łódzkiej. Zobaczcie zdjęcia!

ks. kan. Ryszard Szmist – proboszcz par. M.B. Nieustającej Pomocy w Łodzi

ks. prof. Sławomir Szczyrba- rektor Seminarium 35+

Wspominano też nieżyjących już kolegów jubilatów:ks. Bogusława Jaszczurę oraz ks. Tadeusza Malca.

Jubilaci przyjęli święcenia kapłańskie w 1980 roku z rąk ks. biskupa Józefa Rozwadowskiego, ówczesnego ordynariusza diecezji łódzkiej.

– Świętujemy dziś 40 lat wierności Pana Boga - mówił podczas mszy św. abp Grzegorz Ryś. - Pewnie każdy z obecnych tu księży jubilatów, mógłby powiedzieć, że przez te 40 lat Bóg w ich życiu okazał się wierny. Jeśli dziękujemy im także za ich wierność to dobrze rozumiemy, że ta ich ludzka wierność jest pochodną wierności Boga. Najważniejsze co dzisiaj chcemy przeżyć, to doświadczenie Pana Boga, który nigdy nie zawodzi, który jest zawsze wierny, który nigdy nie cofa powołania, wyboru, nie cofa łaski, który nigdy nie cofa swojej wiary w człowieka, który jest wierny w ten sposób, że prowadzi!.