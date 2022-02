35 piłkarzy w kadrze ŁKS Łódź. Duże zdjęcie drużyny w piątek

Już w najbliższą sobotę (26 lutego) ełkaesiacy rozpoczną zmagania, miejmy nadzieję zakończone awansem do piłkarskiej elity, wyjazdowym starciem z GKSJastrzębie (20.30), z którym zremisowali jesienią na alei Unii 2:2 (1:0). Gdyby sądzić po wynikach meczów sparingowych, to podopieczni trenera Kibu Vicuny są faworytem tego starcia. Wygrali przecież pięć spotkań, a tylko jedno zremisowali.

Jakub Tosik, tonuje nieco optymizm. - Dwa stracone gole w meczu z drugoligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki, to sygnał ostrzegawczy - zauważa. - Nie możemy popełniać takich błędów w meczach ligowych, więc na pewno wyciągniemy z nich wnioski. Pracujemy od początku przygotowań z myślą o pierwszym meczu ligowym. Jedziemy więc do Jastrzębia pełni nadziei. Tam najważniejsze będą dla nas punkty.

Jastrzębianie grali ostatni sparing z liderem grupy trzeciej III ligi z LKSGoczałkowice-Zdrój i pokonali rywala 2:0 (1:0) po golach Dariusza Kamińskiego oraz Daniela Stanclika. W LKS nie grał kontuzjowany Łukasz Piszczek. ŁKS Łódź ma zakaz transferowy, ale zgłosił do rozgrywek I ligi nowego piłkarza. To Mateusz Kowalczyk, który występował ostatnio w zespole trzecioligowych rezerw. Zaliczył 14 meczów o punkty i strzelił jednego gola. Do klubu z alei Unii 2 przyszedł latem minionego roku. Tym samym kadra zespołu trenera Kibcu Vicuny na wiosenne mecz liczyć ma 35 piłkarzy. W najbliższy piątek (25 lutego) w „Dzienniku Łódzkim” zamieścimy duże zdjęcie pierwszoligowca z alei Unii 2, ale podamy także nazwiska wszystkich piłkarzy, którzy mają walczyć o awans do elity. Pierwsza drużyna ŁKS grać będzie w sobotę o pierwszoligowe punkty, natomiast rezerwy zmierzą się tego dnia na boisku przy ulicy Minerskiej z Sokołem Kleczew, zespołem zajmującym trzecie miejsce w tabeli grupy drugiej III ligi. Kleczewianie maja na koncie 37 punktów, czyli o cztery mniej od lidera Olimpii Grudziądz, która jest spadkowiczem z II ligi. Będzie to dla zespołu trenerów Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka przedostatni mecz przed inauguracją rundy wiosennej. 5 marca zmierzą się jeszcze ze spadkowiczem z III ligi RKSRadomsko, który prowadzi obecnie trener Paweł Ściebura, w poprzednim sezonie „dowodził” tam Robert Szwarc, w przeszłości pracujący w ŁKS. Wiosenną batalię o punkty łodzianie rozpoczną 13 marca starciem na swoim boisku z Sokołem Aleksandrów. ą