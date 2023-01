18 tysięcy kibiców na meczu Widzewa z Pogonią Szczecin ZDJĘCIA

Mecz, jak zapewne kibice wiedzą, zakończył się remisem 3:3,. a widzewiacy gola na wagę punktu strzelili w doliczonym czasie gry z rzutu karnego.

. W pierwszych kilkunastu minutach staliśmy wysoko, wychodziliśmy pressingiem - mówił po spotkaniu trener Widzewa Janusz Niedźwiedź. - Później, po straconej bramce, cofnęliśmy się zbyt głęboko. Zabrakło nam inicjatywy, wzięcia gry na siebie. W przerwie zwróciliśmy na to uwagę i w drugiej połowie to już funkcjonowało odpowiednio. Chcieliśmy tworzyć swoje akcje, nie tylko dlatego, że pozwalała nam na to Pogoń, ale również dlatego, że to my zdobywaliśmy przestrzeń naszą grą. Z jednej strony, jest umiarkowana radość, bo zremisowaliśmy ten mecz po bramce zdobytej w ostatniej minucie. Z drugiej, to my byliśmy bliżsi strzelenia większej liczby goli. Mieliśmy poprzeczki, słupek, dobrą sytuację Serafina Szoty. Patrząc z perspektywy liczby okazji, to my mieliśmy ich więcej. Musimy jednak docenić to, że zespół pokazał charakter. Trzy razy przegrywaliśmy, trzy razy odrobiliśmy straty. To duży pozytyw. Przyjmujemy ten punkt i pracujemy dalej, żeby przygotować się do meczu z Jagiellonią.