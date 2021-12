Zwierzę to nie zabawki i... schroniska dla bezdomnych czworonogów wstrzymują adopcje zwierząt w okresie przedświątecznym

W Łodzi adopcji nie wstrzymano, ale w praktyce prowadzone są tylko te po kwarantannach. Pracownicy szczególnie uważnie przyglądają się chętnym do adopcji, żeby pupil nie wrócił do schroniska po świętach. Kierownictwo schroniska w przewrotny sposób zaprasza łodzian na Marmurową po prezenty specjalnym zdjęciem. Jest na nim plakat edukacyjny z hasłem "nie traktuj jak zabawkę", a poniżej na stoliku kartka: zwierzęta na prezent pod choinkę i mnóstwo pluszowych misiów, piesków, króliczków. W ten sposób od kilku lat placówka promuje odpowiedzialne adopcje.

Pies, kot czy inne zwierzę to nie jest zabawka. Schronisko to nie market, a zwierzę to nie rzecz, którą można oddać, zwrócić, złożyć reklamację. Zwierzę to żywy organizm! To nie jest zabawka na baterie. Zwierzę to odpowiedzialność dla całej rodziny, nie ma więc mowy o "piesku dla dziecka" - tłumaczy Marta Olesińska, dyrektor łódzkiej placówki.