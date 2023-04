Złodziej w Łodzi. Włamywał się głównie do aptek. Kradł pieniądze zostawione w kasie. Był nieuchwytny. Jak został ujęty? Wiesław Pierzchała

Policjanci zatrzymali w Łodzi groźnego, seryjnego włamywacza. Na koncie ma aż 13 włamań – głównie do aptek, ale także do sklepów. Zwykle kradł pieniądze zostawione w kasie. Stróże prawa określają go mianem multirecydywisty. Grozi mu do 15 lat więzienia.