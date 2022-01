Zielona Kolej w Łódzkiem. Przewozy ŁKA od 2022 roku zasilane z odnawialnych źródeł energii. Do 2028 roku w całości. Jest umowa ZDJĘCIA

ŁKA – jak podaje UMWŁ - jest pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który podpisał kontrakt gwarantujący określony wolumen dostaw energii pochodzącej z OZE – w 2022 roku będzie to co najmniej 30 procent, a już w 2028 roku – 100 procent. Umowa obowiązuje przez 7 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 3, a jej łączna przewidywana wartość to ponad 362 mln zł.

- Obowiązująca od początku tego roku umowa to pierwszy kontrakt w polskim sektorze kolejowym, na mocy którego przewoźnik jest zasilany energią trakcyjną produkowaną ze słońca i wiatru. Od 1 stycznia 2022 roku PKP Energetyka dostarcza Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej energię elektryczną pochodzącą z OZE – w tym roku udział zielonej energii wyniesie co najmniej 30%. Zgodnie z zapisami umowy, będzie on sukcesywnie rosnąć w kolejnych latach – co roku o minimum 10%. W 2024 r. będzie to więc co najmniej 50%, w 2026 r. – 70%, a już w 2028 r. pociągi elektryczne ŁKA będą jeździć wyłącznie na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł – podaje szczegóły Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.