Szykują się derby Łodzi w I lidze! Porażka ŁKS z Górnikiem - ZDJĘCIA

Nie tak to miało wyglądać, oj nie tak! W pierwszym po wznowieniu rozgrywek PKO Ekstraklasy meczu ŁKS Łódź przegrał na swoim boisku z Górnikiem Zabrze 0:1 (0:1). To wynik, który sprawia że łodzianie są blisko spadku do I ligi. Jeśli Widzew Łódź, który jest liderem II ligi, awansuj...