Zatrzymanie pedofila w Zduńskiej Woli. 48-latek z Ostrówka wysyłał nagie zdjęcia dziewczynkom, prosił, żeby też się rozebrały ZDJĘCIA

48-latek wpadł dzięki zaangażowaniu członków fundacji ECPU Polska: Łowcy Pedofili. Oni zasatosowali prowokację, dzięki której udało się zatrzymać pedofila.

- Opowiadał, że dziewczynki dotykają go wszędzie i są zafascynowane zawartością jego majtek. Miały potwierdzić, że jest posiadaczem dużego rozmiaru. Udostępniał zdjęcia, zrobione "po wyjściu z kąpieli". (...) Zapraszał do siebie, by usiadły mu na kolanka i poleżały z nim. Nakłaniał na wymianę "śmiałych zdjęć". Dążył do tego, aby opisywały, jak wyglądają ich miejsca intymne. W nagrodę miały dostać doładowanie do telefonu. Obiecywał, że je zabierze na zakupy po nowe majteczki. Chwalił się, że ma też dużą pensję - twierdzą członkowie fundacji w relacji z ujęcia mężczyzny. Łowcy Pedofili umieśli także film z akcji, na którym nie tylko widać twarz zboczeńca. Na nagraniu częściowo przyznaje się do tych paskudnych czynów.