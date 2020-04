Zamiast sześciu pielęgniarek do pracy przyszły tylko dwie. Nakazy pracy w DPS w Drzewicy nie zadziałały

Pacjenci w DPS-ie byli w ciężkim stanie. Trzeba im było wydać leki, zmierzyć temperaturę, wykonać czynności pielęgnacyjne. Szybko okazało się, że zamiast 12-godzinnych dyżurów praca trwać będzie całą dobę. Po sześciu dniach ich zrozpaczeni mężowie napisali list do władz z prośbą o ratunek. „Podstawowe potrzeby fizjologiczne takie jak jedzenie czy toaleta są dla nich niezwykle utrudnione, a chwila przerwy to raptem kilka minut w ciągu całej doby”. Pielęgniarki są wykończone, w czasie rozmów z mężami płaczą. „Nasze żony są na skraju wytrzymałości” - piszą mężowie pielęgniarek.

Kobiety zgodnie z nakazem stawiły się w DPS-ie, ale na miejscu okazało się, że do opieki nad pacjentami zamiast planowanych sześciu pielęgniarek są tylko one dwie.

Z powodu braku chętnych do pracy w zmagającym się z epidemią DPS starostwo natychmiast wytypowało pięć pielęgniarek i wystąpiło do wojewody o nakaz pracy. - Okazało się, że żadna z tych osób nie kwalifikuje się do nakazu pracy - mówi wicestarosta.

W regionie łódzkim na 97 wezwań jedna osoba się odwołała, co zostało uwzględnione. Decyzji nie podlegają bowiem osoby po 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby opiekujące się dziećmi i niepełnosprawne. Do pracy stawiły się 92 osoby, pozostałych nie ukarano. 82 osoby skierowano do szpitala w Zgierzu, osiem do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, sześć do DPS w Drzewicy i jedną do szpitala im. Biegańskiego.

Nakazy wydawane są na wniosek organu prowadzącego placówkę. Jeszcze tego samego dnia doręczają je służby, w regionie robią to żołnierze obrony terytorialnej. Część lekarzy była tym zaskoczona, bo terytorialsi pojawiali się u nich w późnych godzinach wieczornych.

Jak wyjaśnia Dagmara Zalewska, rzeczniczka wojewody łódzkiego, wynika to z trybu wręczania nakazów. - Czasami późna godzina doręczenia wynika z faktu, że skierowania są podpisywane po godz. 18, a do doręczenia należy jeszcze doliczyć czas dojazdu do miejsca zamieszkania osoby skierowanej - wyjaśnia.