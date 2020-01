Zaczynają się ferie. Jaka pogoda będzie w ferie?

Na osiedlach i w parkach słychać trele sikorek, na bzach i magnoliach widać duże pąki, z ziemi wyszły liście krokusów i tulipanów. Pogoda jak wiosną, a dzisiaj przypada dwudziesty dzień zimy.

- Masy ciepłego powietrza ciągle napływają do nas z zachodu i południa Europy. Zimne, arktyczne, nie może się przez nie przebić - mówi Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody.

A to oznacza, że zaczynające się praktycznie w sobote ferie przebiegną w takiej wiosennej aurze. Nie będą białe, nie przydadzą się sanki, narty, nie ulepi się bałwana i nie porzuca śnieżkami. Nie ma bowiem szans na obfite opady śniegu. Wszystko wskazuje na to, że nie spadnie on w Łodzi i w regionie do końca miesiąca, a tegoroczny styczeń w statystykach okaże się najcieplejszy od wielu lat. Już teraz w pogodne dni przez kilka godzin temperatura w słońcu wzrasta do 9 - 11 st. Celsjusza.