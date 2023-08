Zaczęły się zmiany na skrzyżowaniu alei Kościuszki z ulicą Zieloną. Wygrodzone zostały wewnętrzne pasy (od strony torowiska) na odcinku od 6

Przystanki autobusów nocnych na Kościuszki będą znajdować się pomiędzy 6 Sierpnia i Andrzeja. Wkrótce rozpocznie się budowa peronów tramwajowych przy 6 Sierpnia.

Zmiany organizacji ruchu na al. Kościuszki będą obowiązywać przez najbliższe dwa lata, czyli do czasu zakończenia budowy stacji kolei podziemnej Łódź Śródmieście oraz drążenia tunelu.

Poważniejsze utrudnienia mają zacząć się 3 września, kiedy to aleja Kościuszki zostanie całkowicie zamknięta w rejonie skrzyżowania z Zieloną. Objazd zostanie wyznaczony ul. Wólczańską, która do tego czasu ma zostać udrożniona i przystosowana do ruchu dwukierunkowego. Po Kościuszki kursować mają przez cały czas tramwaje, choć pojadą one torem objazdowym ułożonym na czas budowy tunelu bardziej na wschód od dotychczasowego torowiska.