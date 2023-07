Za nami finał Miss Polski i Miss Supernational. Tak prezentowały się mieszkanki województwa łódzkiego ZDJĘCIA

Miniony weekend upłynął pod znakiem konkursów piękności. W piątek odbyła się gala Miss Supernational 2023, w której Polskę reprezentowała Miss Polski 2022 Aleksandra Klepaczka z Bukowca w Łódzkiem. W niedzielę Ola przekazała zaś koronę nowej Miss Polski. O tytuł najpiękniejszej Polki walczyły 32 kandydatki z 16 województw. Wśród nich były Kamila Pacholak z Ruśca i Milena Terka z Sieradza.

ZOBACZ JAK PREZENTOWAŁY SIĘ MIESZKANKI ŁÓDZKIEGO - KLIKNIJ TUTAJ O tytuł Miss Supranational 2023 ubiegało się 56 pięknych kobiet z całego świata. Finałowa gala odbyła się 14 lipca w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, a transmitowana była na żywo przez telewizję Polsat. Miss Supranational to rozgrywany od 2009 roku konkurs, który organizuje World Beauty Association z Panamy. Przez pierwsze cztery lata konkurs rozgrywany był w Polsce. Potem organizacji jednej gali finałowej podjęła się Białoruś. Od 2014 roku najpiękniejsze kobiety z różnych zakątków świata przyjeżdżają na zgrupowanie finałowe do Polski, gdzie podczas uroczystej gali walczą o koronę Miss Supranational.

Kim jest Aleksandra Klepaczka, która będzie reprezentowała Polskę w konkursie Miss Supernational?

24 letnia Aleksandra Klepaczka z Bukowca w województwie łódzkim w 2022 roku została Miss Polski 2022. Była to dla niej przepustka do świata mody i show biznesu. Dzisiaj uznawana jest za jedną z najpiękniejszych twarzy w Polsce, która z klasą reprezentuje swoją misję zarówno w Polsce, jak i za granicą. To ona reprezentowała nasz kraj na Miss Universe.

Aleksandra Klepaczka na co dzień pracuje w firmie IT jako rekruter. W ubiegłym roku obroniła tytuł inżyniera zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Jej pasja to muzyka. Uwielbia grać na skrzypcach i gitarze oraz śpiewa w lokalnym zespole. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. A. Tansmana w Łodzi.

Podczas finałowej gali Aleksandra Klepaczka błyszczała na scenie. Wspaniale zaprezentowała się w kreacji wieczorowej, stroju kąpielowym oraz stroju narodowym. Suknia przygotowana dla naszej reprezentantki to najnowszy projekt z „Czerwone Korale” która jest promocją Małopolski. W kreacji widoczny jest stara ludowa chusta góralska w motywy kwiatowe. Ognista czerwień i czerń tworzą niesamowity duet. Dopełnieniem kreacji była ręcznie robiona biżuteria i przepiękna korona kwiatowa.

Aleksandra Klepaczka podczas gali w Nowym Sączu dotarła do finałowej 24. Koronę i tytuł Miss Supranational 2023 zdobyła Andrea Aguilera z Ekwadoru.

Finał Miss Polski 2023. Koronę najpiękniejszej Polski zdobyła mieszkanka województwa opolskiego

Z kolei w niedzielę w Nowym Sączu odbyła się finałowa gala konkursu Miss Polski 2023. O tytuł najpiękniejszej Polki ubiegały się 32 kandydatki z 16 województw. Po raz pierwszy w historii konkursu każde województwo miało aż dwie reprezentantki. W Łódzkiem były to Kamila Pacholak z Ruśca i Milena Terka z Sieradza. Po pierwszych prezentacjach na scenie pozostało tylko 16 uczestniczek, po jednej z każdego województwa. W Łódzkiem do dalszego etapu wybrano Kamilę Pacholak. Nie udało jej się jednak dostać do finałowej piątki. Zarówno Milena jak i Kamila zadały szyku na scenie i pięknie reprezentowały nasze województwo. Gratulujemy dostania się do finału. Zobaczcie, jak pięknie się prezentowały.

Miss Polski 2023 została Angela Jurkowianiec z województwa opolskiego. Koronę przekazała jej Aleksandra Klepaczka, Miss Polski 2022. Możliwość noszenia tytułu Miss Polski, to dla mnie największe wyróżnienie i niesamowity zaszczyt. Nie jestem w stanie opisać słowami, jak wdzięczna jestem za ten czas, który był dla mnie niezapomnianą przygodą i lekcją życia. Rok panowania jako Miss Polski dał mi nie tylko niezapomniane doświadczenia, ale przede wszystkim uczył mnie pokory i wdzięczności. Spotkałam wielu wspaniałych ludzi, którzy swoją determinacją i pozytywnym podejściem do życia, byli dla mnie ogromną inspiracją. Odkryłam, że nieraz najmniejsze gesty, rozmowa czy uśmiech w kierunku drugiego człowieka, mogą być największym prezentem i przyczynić się do zmiany czyjegoś życia - podsumowuje Aleksandra Klepaczka z Bukowca w województwie łódzkim.

