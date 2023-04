Tak mieszka i żyje Miss Polski. Ola Klepaczka zachwyca na Instagramie. Wygląda jak bogini ZDJĘCIA

ZOBACZ NOWE ZDJĘCIA OLI KLEPACZKI - KLIKNIJ TUTAJ

24 letnia Aleksandra Klepaczka z Bukowca w województwie łódzkim w 2022 roku została Miss Polski 2022. Była to dla niej przepustka do świata mody i show biznesu. Dzisiaj uznawana jest za jedną z najpiękniejszych twarzy w Polsce, które z klasą reprezentuje swoją misję zarówno w Polsce, jak i za granicą. To ona reprezentowała nasz kraj na Miss Universe i Miss

Aleksandra Klepaczka na co dzień pracuje w firmie IT jako rekruter. W ubiegłym roku obroniła tytuł inżyniera zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Jej pasja to muzyka. Uwielbia grać na skrzypcach i gitarze oraz śpiewa w lokalnym zespole. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. A. Tansmana w Łodzi.