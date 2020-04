Podano nawet konkretny termin. Rywalizacja ma się rozpocząć między 30 maja, a 6 czerwca. Planowane jest rozegranie wszystkich zaległych kolejek, czyli od 23 do 34 oraz meczów barażowych, z uwzględnieniem możliwości zakończenia sezonu 2019/2020 nawet po 30 czerwca 2020 roku.

U nas na razie nic to nie zmienia, piłkarze na trenują, indywidualnie - informuje Marcin Olczyk, rzecznik prasowy lidera II ligi. - Zajęcia piłkarzy są pod kontrolą sztabu szkoleniowego. Nad planami indywidualnych zajęć czuwa Kamil Migdał, trener przygotowania motorycznego. To on rozsyła piłkarzom indywidualne rozpiski. Decyzja o wznowieniu rozgrywek oczywiście nas cieszy i to bardzo, bo chcemy dokończyć ligę na boisku. To dobry sygnał, że wracamy do normalności. Zależy nam na tym. Na razie jest to jednak plan, teraz pora na decyzje administracyjne, które pozwolą choćby na wznowienie wspólnych treningów.

Rzecznik prasowy Widzewa przyznaje za to, że kontuzjowany jesienią Krystian Nowak jest na najlepszej drodze, aby dojść do wysokiej formy. - On jest coraz bliżej tego, żeby rozpocząć bieganie - mówi. - Już w najbliższych dniach powinien rozpocząć. Za to drugi z naszych kontuzjowanych Przemysław Kita pracuje ciężko w domu, ale ma również zajęcia z klubowym fizjoterapeutą, można więc powiedzieć, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiadomość o wznowieniu ligowej rywalizacji ucieszyła także Artura Derbina, trenera beniaminka I ligi GKSBełchatów, choć start tej drużyny stoi pod wielkim znakiem zapytania. To dlatego, że klub ma potężne kłopoty finansowe. - Całe środowisko piłkarskie czekało na taką decyzję - mówi Artur Derbin. - Przyjęliśmy ją z dużym zadowoleniem, bo trudno, żeby było inaczej. Teraz pora na kolejny ruch, który da możliwość rozpoczęcia w miarę normalnych przygotowań do meczów ligowych. Ekstraklasa zaczyna izolację, a nie wiadomo jak miałoby to wyglądać w przypadku pierwszej i drugiej ligi.

Na razie nic nie wiadomo w sprawie wznowienia choćby rywalizacji w czterech grupach III ligi. Decyzję o dalszym losie rywalizacji w tej lidze powinniśmy poznać najpóźniej około 11 maja. ą