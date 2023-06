Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Czech Tomas Jakoubek wygrał w Sieradzu ZDJĘCIA

Już po kilku kilometrach od startu w Koluszkach uformowała się trzyosobowa grupka, którą tworzyli Czech Tomas Jakoubek (ATT Investments) oraz Holendrzy Hidde van Veenendaal (Metec-Solarwatt) i Bas van Belle (WPGA Amsterdam).

W pewnym momencie peleton miał nawet trzy minuty straty do uciekającej grupki, a taka różnica utrzymywała się do 50 kilometrów do mety. Trzy razy najszybszy na lotnych premiach był Tomas Jakoubek.

Główna grupa przyspieszyła na około 40 kilometrów do mety. Strata peletonu stopniowo się zmniejszała i na 10 kilometrów do kreski w centrum Sieradza wynosiła kilkadziesiąt sekund. Ostatecznie jednak uciekinierzy powalczyli o zwycięstwo, po które sięgnął Tomas Jakoubek, wyprzedzając Hidde van Veenendaala i Basa van Belle.

Na kolejnych pozycjach finiszowali Simon Dehairs i Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck Development Team). Najwyżej z Polaków, na ósmej pozycji, finiszował Norbert Banaszek (Mazowsze Serce Polski).