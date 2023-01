Wypadek w Łodzi! Tramwaj wbił się w elektryczny autobus! Wypadek na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Niciarnianą! Są ranni! ZDJĘCIA

Do zderzenia doszło około godz. 19 na al. Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z ul. Niciarnianą (jadąc z Widzewa w kierunku centrum). Tramwaj linii 6 wjechał w tył stojącego na przystanku autobusu elektrycznego.

Jak podaje MPK Łódź, tramwaje kierowane są objazdem linie 6,9,8 10 jadące od strony Widzewa zawracają ma Widzew Stadion. Tramwaje linii 6,8,10 jadące od Mickiewicza dojeżdżają Piłsudskiego Śmigłego Rydza następnie przez Kopcińskiego, Narutowicza do Radiostacji. Tramwaje linii 9 jadące od dworca Łódź Fabryczna do Narutowicza Kopcińskiego następnie przez Narutowicza do Radiostacji.

Jedna osoba odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala! Na miejscu pracują wszystkie służby.

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Tramwaje jadą opóźnione.

Przypomnijmy, że na początku ubiegłego roku MPK Łódź zakupiło 17 elektrycznych autobusów we wrocławskiej fabryce Volvo. Autobusy są całkowicie niskopodłogowe. Mają długość 12 metrów i mogą pomieścić 75 pasażerów, w tym 34 na miejscach siedzących. Wyposażone zostały w szereg udogodnień dla pasażerów i kierowców, między innymi klimatyzację, monitoring wizyjny i system informacji pasażerskiej z ekranami LED i LCD.