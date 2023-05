Wyniki walk Fame MMA 18 w Łodzi. Kto wygrał na Fame MMA? Wyniki i karta walk

FAME MMA 18 - WYNIKI

FAME MMA 18: Karta wstępna:

Elizabeth „Lizi” Anorue vs Dominika Rybak / MMA Przez TKO w 2 rundzie wygrywa Dominika Rybak.

Mateusz Spysiński vs Jakub „Paramaxil” Frączek / MMA Paramaxil wygrywa jednogłośną decyzją sędziów po 3 rundach w swoim freakfightowym debiucie.

FAME MMA 18: Co-main event:

Ewa „Kleo” Brodnicka vs Marta „Linkimaster” Linkiewicz / MMA Walka wygrana przez jednogłośną decyzję sędziów przez Ewę Brodnicką.

Dawid „Dzinold” Rzeźnik vs Robert „Sutonator” Pasut / K-1, małe rękawice Jednogłośną decyzją sędziów walkę wygrał Dawid "Dzinold" Rzeźnik.

Arkadiusz Tańcula vs Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka / MMA, walka o pas kat. 84 kg Wiewiór wygrywa walkę zostając tym samym pierwszym w historii FAME mistrzem dwóch kategorii wagowych.

Tomasz „Zadyma” Gromadzki vs Alan Kwieciński / MMA Walkę wygrał Tomasz Zadyma Gromadzki przez nie jednogłośną decyzję sędziów.

Michał „Wampir” Pasternak vs Piotr „Szeli” Szeliga / K-1, małe rękawice Walkę wygrywa Michał Wampir Pasterniak.

Natan „Pierzasty” Marcoń vs Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk / MMA Walkę wygrywa Daro Lew przez jednogłośną decyzję sędziów.

FAME MMA 18: Double main event:

Kacper „Crusher” Błoński vs Amadeusz „Ferrari” Roślik / MMA Po trzech rundach Amadeusz wygrywa jednogłośną decyzją sędziowską.

Marcin Dubiel vs Amadeusz „Ferrari” Roślik / MMA

Pomimo że Ferrari był gotowy do drugiej walki, w której miał się zmierzyć z Marcinem Dubielem, decyzją lekarzy nie został do niej dopuszczony.