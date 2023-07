Wybuch butli gazowej w gminie Bełchatów. 41-letnia kobieta została ranna. W wyniki eksplozji dom został całkowicie zniszczony ZDJĘCIA

- Zgłoszenie o eksplozji butli gazowej w domu jednorodzinnym w Kielchinowie wpłynęło do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie około godz. 13.30 informuje starszy kapitan Michał Wieczorek z bełchatowskiej straży. Gdy dotarliśmy na miejsce ranna osoba była poza budynkiem pod opieką sąsiada. Strażacy udzielili jej pierwszej pomocy przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. Kobieta miała rozległe oparzenia, ale była przytomna. Została odwieziona do szpitala w Bełchatowie. W wyniku wybuchu drewniany dom został doszczętnie zniszczony. Podczas wybuchu doszło do pożaru. Gasiliśmy resztki budynku. W akcji ratowniczej brało udział w sumie sześć zastępów straży pożarnej.