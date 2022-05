Wokalistka i influencerka Magda Bereda wystąpi w ZOO Borysew w niedzielę 29 maja z okazji Dnia Dziecka ZDJĘCIA

Magda Bereda to kompozytorka i autorka tekstów. Swoją muzyczną drogę rozpoczęła już w wieku 14 lat na swoim kanale You Tube, który aktualnie liczy ponad 80 mln wyświetleń. Oprócz talentu, który przykuł uwagę fanów, rozkochuje swoim wdziękiem i pozytywną energią, która bije na miliony internetowych kilometrów. Na festiwalu Top Of The Top Sopot Festival 2019 w Operze Leśnej artystka otrzymała prestiżową nagrodę Young Choice. Zaszczyciła swoim występem podczas finału Miss Polski Nastolatek oraz dołączyła do akcji Radia Zet #ZETakustycznie. W 2019 została uznana Influencerką Roku według See Bloggers, a lutym 2020 magazyn Party wręczył jej nagrodę Gwiazdy Young. W marcu 2020 znalazła się na 25 miejscu wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi polskiego Internetu według Forbes. Wzięła też udział w jubileuszowej 10 edycji programu Tańca z Gwiazdami, w którym doszła do ćwierćfinału. W 2020 roku wokalistka wydała swój debiutancki album "mniejszeodtrzech", który w niecałą dobę po ruszeniu przedsprzedaży, trafił na pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Krążek znalazł się również na liście OLiS. Podczas trasy "Betlejem w Polsce", którą można było podziwiać z największych scen w Polsce, Magda wystąpiła u boku wybitnych muzyków, takich jak: Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak, Kasia Wilk czy Natalia Niemen. W social mediach obserwuje ją łącznie 2,8 mln fanów, a Magda stale zaskakuje swoją publiczność kolejnymi odsłonami, wydając nowe single. Artystka nie boi się muzycznych wyzwań i wciąż spełnia marzenia. Nagrała piosenki do bajek m.in. "Corgi - Psiak Królowej" przy współpracy z Piotrem Rubikiem. Użyczyła również głosu do bajki "Gang Zwierzaków" jako Chiichi. W 2021 roku widzowie mogli oglądać ją jako prowadzącą własnej strefy w czwartej edycji The Voice Kids, która emitowana jest na antenie TVP2.