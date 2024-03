Wielkanocne śniadanie w rodzinnym gronie. Co powinno pojawić się na stole? Sprawdź!

Wielkanocne śniadanie. Co powinno pojawić się na stole?

W koszyczku

Na stole

Wielkanocny stół, zastawiony bogato i wprost uginający się pod pysznościami, to jeden z najważniejszych elementów świąt. Na stołach kuszą wtedy żurki z jajkami, mazurki, serniki, wielkanocna pascha, pasztety, faszerowane jajka, kiełbasy, szynki i wędzonki.

Wcześniej, przed świętami, warto było pomyśleć o żurku. Można go przygotować samodzielnie, na zakwasie z mąki żytniej. Przez parę dni nabiera „mocy”, tak aby zupa miała charakterystyczny, lekko kwaskowaty smak. Niektórzy wybierają barszcz biały, jeszcze inni mieszają żurek z barszczem. Zależy, co kto lubi; najważniejsze - żeby smakowało.

Podczas wielkanocnego śniadania królują jajka w najrozmaitszej postaci; gotowane na twardo i podawane z majonezem, chrzanem czy sosem tatarskim. Są też jaja faszerowane i zapiekane np. w drożdżowych bułkach. Jaja to symbol życia i odrodzenia, a taki jest sens Wielkanocy - zmartwychwstanie.

Do wędlin obowiązkowo podajemy chrzan. Symbolizuje łzy Chrystusa oraz pokonanie goryczy męki. Ma także zapewnić zdrowie i sprawność.

Po ciepłym posiłku przychodzi czas na wędliny - głównie wieprzowe, ponieważ to mięso kojarzone jest z sytością i dostatkiem. Na półmiskach nie powinno zabraknąć dobrej jakości kiełbas, szynek, boczku. W wielu domach podawany jest też pasztet z różnych rodzajów mięs, nierzadko przygotowany własnoręcznie przez panią domu.

Babki mogą być posypane cukrem pudrem lub polane lukrem czy inną polewą, jak choćby czekoladową. Mazurek to ciasto na kruchym spodzie naszpikowane bakaliami, które dekoruje się lukrem, migdałami, czekoladą. Motywy dekoracyjne kojarzone są z wielkanocną symboliką np. bazi.

Po obfitym posiłku miło porozmawiać z bliskimi przy filiżance mocnej, aromatycznej kawy albo herbaty. A do niej oczywiście babka drożdżowa lub piaskowa z rodzynkami i mazurek. Wielkanoc to przecież także słodkie wypieki. Na polskich stołach w tym czasie pojawiają się: babka wielkanocna, sernik, makowiec, pascha, mazurek.

W rodzinie

Więcej czasu spędzamy razem w domu, wykorzystajmy to! Może warto sięgnąć po przepis babci, którego nigdy nie mieliśmy okazji wypróbować, bo brakowało czasu?

Dlaczego jajko jest tak mocno związane ze Świętami Wielkanocnymi? To symbol wiosennego odrodzenia i płodności. Wielkanoc to wspólne malowanie pisanek. Wielkanoc bez jajek? Nie ma mowy!

W miłej rodzinnej atmosferze śniadanie wielkanocne może przeciągnąć się do późnych godzin wieczornych. Warto jednak pamiętać o tym, by nie skupiać w czasie wielkanocnego spotkania całej uwagi na jedzeniu. Dobrze skupić się także na rozmowach z rodziną.

Potrawy na stole też nie zawsze są tylko i wyłącznie te tradycyjne. Potrawy świąteczne można zrobić dziś także w stylu fit, czyli lekko i zdrowo. Każdą z nich można zmienić, ograniczając w niej zawartość cukru i tłuszczu oraz rodzaj obróbki termicznej po to, by była mniej ciężkostrawna. Warto dodawać wiele ziół, dobrze znanego nam kminku i majeranku; wtedy danie będzie lżejsze do strawienia.

Pixabay

Po rodzinnym obiedzie warto udać się na wspólny spacer do parku czy lasu. To okazja do oderwania się od jedzenia i odetchnięcia od codziennych trosk. Najważniejsza jest radość z rodzinnego spotkania; święta powinny być przecież czasem relaksu i delektowania się wolnym czasem.

Wszystko się zmienia. Ale najważniejsze jest, żeby nie zagubić gdzieś po drodze tego, co jest najważniejsze - radości ze wspólnego bycia razem!