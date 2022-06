Wielka akcja pomocy dla Weroniki pogryzionej przez psy ZDJĘCIA

Wielka akcja pomocy dla Weroniki pogryzionej przez psy

Weronika jest uczennicą III klasy o profilu technik reklamy. Właśnie teraz trwają w jej szkole egzaminy zawodowe. Fatalne wydarzenia sprawiły, że nie może do nich przystąpić. Nowy termu ma wyznaczony na styczeń 2023 roku. Wszyscy mają nadzieję, że do tego czasu wróci do zdrowia. Trzeba jednak wspólnego wysiłku, by stało się to możliwe.