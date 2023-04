Bal abstynencki w Kosowie, na imprezie bez żadnych używek wyśmienicie bawiło się ponad 300 osób z całego województwa łódzkiego ZDJĘCIA

- Jestem na balu abstynenckim już po raz piąty i zawsze bawię się doskonale, mówi Ewa z Łodzi. - To jest cudowna sprawa, tutaj są ludzie rozwinięci duchowo, którzy nie potrzebują alkoholu, żeby się bawić. My pracujemy nad sobą, nad swoją duchowością i nad swoimi wadami i pięknie się bawimy bez alkoholu, jest nam w ogóle niepotrzebny. Jesteśmy luźni i uśmiechnięci, wolność bez alkoholu to jest pełne wyzwolenie i cudowna sprawa. My bawimy się świadomie bez agresji, jesteśmy radośni, bo wyzwoleni od alkoholu. ta radość emanuje z nas, tutaj nie ma sztuczności. to jest pełnia wolności. Do tego trzeba dojrzeć. Każdy może tego doświadczyć, zapraszamy do nas.