Widzewiak, co nie odstawiał nogi został trenerem Boruty Zgierz

Poprzedni szkoleniowiec zgierskiej drużyny objął trzecioligowego Sokoła Aleksandrów, który jest poważnie zagrożony spadkiem do IV ligi. Piotr Szarpak miał natomiast kilkuletni rozbrat z seniorską piłką nożną. Ostatnio pracował z młodzieżą w Szkółce Piłkarskiej Sławomira Chałaśkiewicza oraz Młodym Widzewie. Wcześnie odpowiadał natomiast za wyniki seniorów Włókniarza Zelów, Laktozy Łyszkowice oraz Neru Poddębice. Był także drugim trenerem Widzewa. W klubie z alei Piłsudskiego spędził zresztą najlepsze lata w karierze piłkarskiej. Zdobył dwukrotnie mistrzostwo Polski (1996, 1997), Superpuchar (1996). Grał w Lidze Mistrzów i Pucharze UEFA. Do historii łódzkiego klubu przeszedł jego gol strzelony w Warszawie Legii 22 maja 1996 roku. Gospodarze przegrali z Widzewem 1:2 (0:0), a zwycięską bramkę w 81 minucie zdobył właśnie Piotr Szarpak. Dzięki wygranej łodzianie praktycznie zapewnili sobie mistrzostwo Polski.

Nowy szkoleniowiec zgierzan słynął z ogromnej waleczności na boisku. Był jednym z tych piłkarzy, którzy nie odstawiali nogi. Dodajmy, że występował także w GKSBełchatów praz Sokole Aleksandrów. - Przygotowania do wiosny wznawiamy około 10 stycznia - mówi Piotr Szarpak. - Muszę przyjrzeć się piłkarzom. Jeśli chodzi i zmiany kadrowe, to za wcześnie na ten temat mówić. W każdym razie poprzedni szkoleniowiec Boruty obiecał, że nie będzie sięgał po żadnego zawodnika z naszej drużyny. Na szczęście żaden z graczy, którzy występowali w Zgierzu jesienią nie wspominał o odejściu z klubu.

W ramach przygotowań do rundy wiosennej zgierzanie będą rozgrywać mecz sparingowe. Pierwszy 15 stycznia z ŁKS III Łódź, beniaminkiem grupy pierwszej Keeza Klasy Okręgowej. W styczniu zgierzanie zmierzą się jeszcze z UKSSMS Łódź (22) oraz Sokołem Aleksandrów (29). Luty zgierzanie rozpoczną meczem z Orkanem Buczek (5), a potem spotkają się z Olimpią Koło (12) oraz Polonią Piotrków Trybunalski(26). Nie jest jeszcze znany rywal na 19 lutego. 5 marca ostatni mecz kontrolny z Rakowem II Częstochowa. ą