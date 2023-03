Wakacje 2023: nowe kierunki lotów z Polski. Gdzie polecimy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Gdańska? Jakie nowości czekają na turystów? Emil Hoff

Letni rozkład lotów na polskich lotniskach już zaczął obowiązywać. Jakie nowe kierunki czekają na turystów, wybierających się na urlop, majówkę czy wakacje z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania i innych polskich miast? Sprawdziliśmy - przekonajcie się, co nowego przygotowało lotnisko w Waszym mieście. Grzegorz Dembinski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (13 zdjęć)

W końcu marca 2023 zaczął obowiązywać letni rozkład lotów na polskich lotniskach. Przewoźnicy nie próżnowali i przygotowali wiele nowych kierunków dla turystów spragnionych słońca i przygody. Do jakich nowych krajów i miast możemy polecieć z polskich lotnisk w sezonie letnim 2023? Co oferuje np. Lotnisko Chopina w Warszawie, porty lotnicze w Krakowie czy Wrocławiu, lotnisko w Gdańsku? Zebraliśmy dla Was informacje o nowych kierunkach lotów na lato 2023, dostępnych z polskich miast. Na pewno znajdziecie wśród nich inspirację do zaplanowania majówki, urlopu czy wakacji.