W Łodzi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już gra. Łodzianie wrzucają do puszek i licytują atrakcyjne przedmioty

Licytacje będą się odbywały do wieczora. Wśród osób, które podarowały na ten cel atrakcyjne przedmioty byli już m.in. muzyk Krzysztof Skiba, wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, sportowiec Jarosław Piechota, czy siatkarka Małgorzata Niemczyk. W programie także Krzysztof Radzikowski (strongman) i Dominik Abus, obaj znani z telewizyjnego programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Za wylicytowane przedmioty można płacić gotówką lub kartą płatniczą. Licytację prowadzi Zbyszek Pietrzak z Pokojowego Patrolu WOŚP.

A w galerii handlowej można podziwiać pojazdy wojskowe (pieniądze do puszki uprawniają do zasiadania i fotografowania się na ich tle), motocykle oraz pojazdy łódzkich studentów. Do zdjęć chętnie też pozują przyjaciele z grupy Dragon Cosplay Team przebrani za komiksowych super bohaterów, którzy także są wolontariuszami WOŚP.

Atrakcji nie zabraknie także jutro, czyli w dniu finału WOŚP. W niedziele impreza przeniesie się na rynek, gdzie stanie scena ( godz. 20 światełko do nieba). wystawa retro i wojskowych pojazdów, a wśród nich m.in. zabytkowy garbus, milicyjny polonez, tankietka TKS NKM i armata ZIS-3. Pojawią się też unikatowe pojazdy bojowe z Rutkowski Patrol i „tańczące” koparki. Łódzki Aeroklub pokaże swój szybowiec, a dla fanów dawnej motoryzacji nie lada gratka – na rynek Manufaktury wjedzie 30 „maluchów” na 30. Własne stanowisko będzie miała też Fundacja Fun & Drive i Autoszkoła Driver – chętni będą mogli spróbować swoich sił za kierownicą.