W Łodzi ma powstać 100 punktów zbiórki elektroodpadów. ADRESY

Docelowo w Łodzi ma powstać 100 punktów zbiórki elektroodpadów, jednak obecnie jest ich 55. Pojemniki ustawiane są na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych, zasady rozmieszczania punktów ustalane są między spółdzielniami a firmą MB Recykling która je ustawia, obsługuje, opróżnia, przetwarza wyrzucone śmieci itp.

– Z naszych obserwacji wynika, że to bardzo potrzebna inicjatywa z uwagi na to, że są to pojemniki na małe elektroodpady np. baterie, golarki, suszarki do włosów, płyty CD, ładowarki, żarówki czyli przedmioty które nie mogą być wyrzucane do pojemników na odpady i z reguły zalegały w domach. Teraz mieszkańcy wychodzą przed blok i mogą się pozbyć tych śmieci łatwo i bez kłopotu. – podkreśla Monika Pawlak z Urzędu Miejskiego w Łodzi.