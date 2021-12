W Łodzi ktoś wyrzucił szczeniaka na klatkę schodową. Pies trafił do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Marmurowej Agnieszka Jedlińska

Do schroniska trafiła 9 tygodniowa suczka rasy mieszaniec. Została znaleziona na klatce w bloku na ulicy Przełajowej na Retkini. Obok leżała książeczka zdrowia, kocyk, podkłady do nauki czystości i kocyk. Piszczenie psa zwróciło czyjąś uwagę i pies został odwieziony do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Marmurowej w Łodzi. Tym razem sprawa miała błyskawiczny happy end. Pies już jest w domu.