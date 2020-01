W centrum miasta handlował nielegalnym alkoholem i papierosami ZDJĘCIA

54-latek miał w domu spory nielegalny asortyment... Policjanci udali się do jednego z mieszkań w Śródmieściu, gdzie miało dojść do dostawy dużej ilości tytoniu. Obserwowali mieszkanie podejrzanego, z którego wyszedł jakiś mężczyzna - potwierdził on, że dochodzi tu do sprzedaży nielegalnego alkoholu i papierosów. Funkcjonariusze weszli do mieszkania 54-latka i je przeszukali. Co znaleźli? Czytaj zobacz na kolejnym slajdzie

policja