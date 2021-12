Urząd Miasta Łodzi chowa głowę w piasek, a moglibyśmy być sportową potęgą!

Nowy prezes wicelidera ekstraligi rugby Orkana Sochczew, były nasz redakcyjny kolega, ekspresyjny komentator rugby w telewizji - Robert Małolepszy, udzielił długiego kontrowersyjnego wywiadu Interii. Nie ze wszystkimi jego opiniami trzeba się zgodzić, ale z wywiadu wyciągnęliśmy jedno zdanie, z którym zgadzamy się w stu procentach.

Małolepszy, mówiąc o sytuacji w łódzkim rugby, stwierdza: Gdyby się nie pokłócili (KS Budowlani i Budowlani SA), dziś byliby poza zasięgiem wszystkich innych klubów w Polsce - zarówno w rugby młodzieżowym, jak i seniorskim.

Te słowa dedykujemy władzom miasta Łodzi, wiceprezydent do spraw sportu i dyrektorowi wydziału sportu. Mówiliśmy o tym od lat. Gdyby potrafiono zażegnać konflikt, dziś to Łódź dyktowałaby warunki gry w polskim rugby. Przekonywaliśmy do tej opinii władze miasta.

Co one na to? Ano nic Potrafiły i potrafią jedynie chować głowę w piasek i udawać, że spożytkowują marne pieniądze, przeznaczane na łódzki sport, najlepiej jak potrafią. A to guzik prawda. W rugby można by to było zrobić tysiąc razy lepiej, gdyby kluby, tak jak to miało być w założeniach, ze sobą współpracowały. Skutki tej łódzkiej rugbowej wojny, której tak zawzięcie kibicują władze miasta, boleśnie odczuwamy dziś.