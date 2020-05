Ukrywał się przed policją udając w urzędach swojego brata. Policjanci znaleźli poszukiwanego w okolicy ulicy Jaracza w Łodzi.

Policjanci poszukiwali 35-letniego mężczyzny, który miał pójść na 1,5 roku do więzienia. Skazany został za kradzież z włamaniem. Oprócz tego znany był policji z zakłócania porządku publicznego podczas wydarzeń sportowych, a także z udziału w tzw. “ustawkach” pseudokibiców.

Mężczyzna ukrywał się przed policją w nietypowy sposób. Wymyślił bowiem, że będzie podszywać się pod swojego brata. W urzędach posługiwał się jego danymi personalnymi. Dzięki tej informacji funkcjonariuszom policji udało się namierzyć poszukiwanego 35-latka. Znaleźli go w okolicy ulicy Jaracza w Łodzi.

35-latka zaskoczył widok policjantów, ale w ogóle nie był zdenerwowany. Powód jego spokoju szybko się wyjaśnił. Kiedy policjanci zapytali go o dane, podał te swojego brata, mając nadzieję, że uda się mu uniknąć kary.

Na jego nieszczęście policjanci poinformowali go, że wiedzą, kim jest. 35-latek trafił do aresztu śledczego, a stamtąd na 1,5 roku do więzienia.